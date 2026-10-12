Ballet de Chacabuco fue premiado en un Festival Internacional

Premio.
El Ballet Municipal obtuvo la medalla de bronce en la categoría Mayores del Festival Internacional de Folklore Ashpa Súmaj, realizado en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. La competencia reunió a más de 30 academias en su categoría, en el marco de un encuentro internacional que convocó a miles de bailarines de todo el mundo.
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El Ballet Municipal Cahuin Cumpa alcanzó un importante logro artístico al obtener el tercer puesto en la categoría Mayores del FIFAS 2026, conocido como el Mundial de Folclore, y representar a Chacabuco en una de las grandes citas internacionales de la danza folklórica (sigue).
La competencia se desarrolló en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, donde la agrupación chacabuquense se midió con más de 30 academias de danza de su categoría. El resultado le permitió subir al podio y obtener la medalla de bronce, como reconocimiento al trabajo artístico y la preparación de sus bailarines.
El ballet está a cargo de los profesores Luciana Sánchez y Leo Toniolo, quienes acompañan la formación y el crecimiento artístico de sus integrantes, en un trabajo que combina la técnica, la dedicación y el compromiso con nuestras raíces culturales.
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