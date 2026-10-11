Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

domingo, 11 de octubre de 2026

Se metieron en su casa en medio de la oscuridad

 


En un barrio de Chacabuco.

Esta noche ladrones ingresaron a una vivienda ubicada en un barrio de Chacabuco.



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martu joyas Chacabuco
Martu Joyas, en el Día de la Madre

Saltaron los tapiales perimetrales de la propiedad y quisieron sustraer los tubos de gas. Uno de los moradores los vio y llamó a la Policía. Los ladrones escaparon como llegaron. Ocurrió en el barrio Procrear.

Brian Sosa electricidad del automotor
Brian Sosa, electricidad del automotor

Nadia Barraza Bella Chicha
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