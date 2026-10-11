Se metieron en su casa en medio de la oscuridad

En un barrio de Chacabuco.
Esta noche ladrones ingresaron a una vivienda ubicada en un barrio de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Saltaron los tapiales perimetrales de la propiedad y quisieron sustraer los tubos de gas. Uno de los moradores los vio y llamó a la Policía. Los ladrones escaparon como llegaron. Ocurrió en el barrio Procrear.
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