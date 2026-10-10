Foto de manteca enviada a Chacabuquero

Análisis y situación.
Un vecino compartió con Chacabuquero por Whatsapp la foto de un pan de manteca que dijo haber comprado en un comercio de Chacabuco.
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Analisis preliminar de la foto realizado Gemini, la Inteligencia Artificial de Google: "En la imagen se observa un bloque de manteca desenvuelto sobre su papel protector. Lo más llamativo es lo siguiente: Mancha o decoloración oscura: En el extremo inferior del bloque hay una zona visiblemente alterada, de tono grisáceo/oscuro. Esto suele indicar presencia de hoja de moho, contaminación bacteriana o deterioro por humedad/exposición. Textura y corte: Se observa un corte parcial con cuchillo más arriba en la barra y marcas en la superficie suave de la manteca. ⚠️ Recomendación de seguridad: No es aconsejable consumir manteca con este tipo de manchas oscuras o verdosas, ya que el moho en lácteos blandos o grasas puede desarrollar micotoxinas y extender sus hifas más allá de la zona visible a simple vista. Lo más conveniente es descartar el producto para evitar malestares digestivos".
Este vecino compartió también el ticket de la compra en el que figuraba un pan de manteca. Quería que Chacabuquero publicara una nota para alertar a la comunidad. Cuando se pidió al vecino que se identificara, bloqueó a Chacabuquero de WhatsApp agregando el mensaje: "dejá, ya hice el reclamo en la empresa". Era el mismo usuario que días antes compartió el reclamo de la falta de presión de agua en la planta de ósmosis inversa del barrio Parque Chacabuco. O sea, siempre este medio tiene la mejor voluntad para publicar quejas y reclamos de vecinos, pero hay situaciones en las que se necesita que la persona que aporta la información se identifique ante Chacabuquero por una cuestión legal. Antes se le había recomendado al vecino denunciar la situación ante la Dirección de Bromatología y la Oficina de Defensa al Consumidor de la Municipalidad de Chacabuco. No obstante, se publica la foto y el análisis preliminar de la IA para que los vecinos sepan qué puede significar ese tipo de manchas en la manteca.
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