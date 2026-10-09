"Herramientas concretas y sanciones estrictas contra el caos de las motos y los ruidos molestos en Chacabuco"

Nota pedida.
Ante el persistente reclamo de los vecinos y las crecientes dificultades para controlar la problemática de las motos, los ruidos molestos y las maniobras peligrosas en la ciudad, el Bloque de Concejales UCR-PRO ingresó en el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para actualizar de forma integral la normativa vigente y dotar al Departamento Ejecutivo de herramientas más estrictas de control y sanción.
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Desde la bancada opositora remarcaron que el objetivo es fortalecer una herramienta, brindando marco legal claro con controles sostenidos, secuestros, destrucción de escapes y compactación de vehículos. La nueva propuesta ordena la norma y endurece los castigos frente a la reincidencia y contra quienes comercializan o instalan elementos antirreglamentarios.
Sanciones estrictas y reglas claras.El proyecto presentado sustituye el texto de la Ordenanza N.º 9.710/23 e introduce modificaciones sustanciales:
- Endurecimiento de las sanciones: incremento de las consecuencias previstas para las infracciones vinculadas con escapes libres, sin silenciador, dispositivos de corte o sistemas expansivos, incluyendo multas y decomiso obligatorio.
- Inhabilitación progresiva para conducir: endurecimiento de las sanciones de inhabilitación, con un régimen progresivo que contempla mayores consecuencias frente a la reincidencia.
- Sanciones a comercios y talleres: prohibición de venta e instalación de escapes no homologados o dispositivos para provocar detonaciones, con fuertes multas, decomiso de mercadería y clausuras.
- Compactación de vehículos retenidos: articulación con la Ley Provincial N.º 14.547 para avanzar con el desguace, descontaminación y compactación de las motos retenidas que no sean retiradas por sus titulares.
- Cursos de educación vial: incorporación de capacitación obligatoria como sanción accesoria, contemplando beneficios para la reducción de eventuales multas en determinados casos.
Las herramientas están: falta decisión política. Desde el Bloque UCR-PRO subrayaron que el problema del tránsito no se resuelve solo con un cambio en el papel. "Si antes se pudo avanzar con controles, secuestros y compactaciones, hoy también se puede. El gobierno actual tiene una deuda con la comunidad en materia de control que todavía no ha podido saldar", remarcaron los concejales.
"Este proyecto propone una normativa clara, estricta y sin medias tintas. Quien infringe la ley debe ser sancionado y quien reincide debe enfrentar consecuencias mayores. Nosotros estamos haciendo nuestra parte desde el Concejo Deliberante: si el Ejecutivo acompaña la propuesta, tendrá una herramienta actualizada. Será entonces responsabilidad exclusiva del Intendente y de su gobierno aplicarla, sostener los controles en la calle y hacer del ordenamiento del tránsito una verdadera prioridad", concluyeron.
Firma: Bloque de concejales UCR - Pro de Chacabuco
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