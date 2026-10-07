Conflicto entre mujeres y daños en una vivienda de Chacabuco

En esta tarde lluviosa.
En esta tarde lluviosa se reportó una situación conflictiva entre mujeres en un barrio que terminó con daños en una vivienda.
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Las partes en pugna son cuñadas y el altercado habría comenzado por un tema personal. Los vecinos llamaron a a la Policía pero cuando arribaron los patrulleros una de las mujeres se había retirado. Ocurrió en el barrio Parque Chacabuco.
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