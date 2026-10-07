Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 7 de octubre de 2026

Conflicto entre mujeres y daños en una vivienda de Chacabuco

 


En esta tarde lluviosa.

En esta tarde lluviosa se reportó una situación conflictiva entre mujeres en un barrio que terminó con daños en una vivienda.



Volver a Chacabuquero.

Desayuno para regalar en el Día de la Madre

Las partes en pugna son cuñadas y el altercado habría comenzado por un tema personal. Los vecinos llamaron a a la Policía pero cuando arribaron los patrulleros una de las mujeres se había retirado. Ocurrió en el barrio Parque Chacabuco.

el corte perfecto Chacabuco
El Corte Perfecto, ofertas en Chacabuco

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Registro de lluvia en Chacabuco y problemas en la autopista 

- Importante donación de un benefactor para Chacabuco 

- El Municipio de Chacabuco lanzó un plan para regularizar construcciones no declaradas

- Feria, encuentros y festejos en Chacabuco este fin de semana

- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Ciclista de Chacabuco destacado en Juegos en el exterior 

- Vecinos de Chacabuco convocados por el Instituto de la Vivienda

- Necrológica I

- Secuestraron un camión por una falta en Chacabuco y algo más 

- Robo en una vivienda de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Demorado por la policía en un barrio de Chacabuco

- Aumentó el nivel de la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona 

- Choque y fuga en Chacabuco

- Queja de un vecino de Chacabuco

- Conflicto con un lesionado en un barrio de Chacabuco

- Más datos del accidente con un menor involucrado en Chacabuco

- Se amplió la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona

- Vecina: "Agradezco a la jueza de faltas de Chacabuco"

- De Chacabuco a la Capital Federal por la despedida de Messi

- Bomberos: Incendio en un taller de costura de Chacabuco

- Mix: Convocatoria de ex Combatientes por Malvinas - Teatro por Conti - Plenario sindical

- Ladrones en fuga

- Necrológicas II

- Necrológica I

- Chocó con un chancho en una ruta de Chacabuco




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)