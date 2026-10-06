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martes, 6 de octubre de 2026

Choque y fuga en Chacabuco


Esta noche.

Esta noche se registró un choque en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Participaron dos motos pero una se dio a la fuga. Una mujer que iba en el rodado restante, fue trasladada al Hospital en ambulancia. Ocurrió en Pellegrini y Almafuerte.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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