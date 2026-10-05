Detenido en Chacabuco por una malversación

En Una localidad.
En las últimas horas, personal del Grupo Operativo Chacabuco, dependiente de la DDI Junín, logró el esclarecimiento de un hecho de malversación de caudales públicos tras individualizar a un hombre de 32 años que había comercializado de forma ilegal un automóvil que se encontraba bajo su custodia judicial en carácter de depósito provisorio.
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La investigación penal se inició de oficio por parte de la UFIyJ Nº 11 Descentralizada de Chacabuco. El imputado —quien se encuentra procesado en un expediente previo por "Homicidio Culposo"— había recibido por parte de las autoridades competentes la custodia provisoria de un automóvil Peugeot 408 Feline de color gris. Incumpliendo sus obligaciones legales como depositario, el sujeto hizo un uso indebido del bien y lo enajenó, vendiéndolo a un particular (sigue 👇).
A raíz de las averiguaciones practicadas por los efectivos policiales, se logró identificar al comprador del rodado. Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial de Junín, a cargo de la Dra. María Laura Durante, autorizó las órdenes de allanamiento correspondientes para recuperar el vehículo. El personal de la DDI desplegó los operativos en la localidad de Rawson, partido de Chacabuco. Tras una primera requisa, los agentes obtuvieron información precisa sobre el paradero del auto, lo que motivó un segundo allanamiento de urgencia en un inmueble de dicha localidad donde el registro arrojó resultado positivo, lográndose el secuestro del Peugeot 408 en el interior de un garaje.
Mantenida la comunicación con la fiscalía interviniente, se dispuso la notificación de la formación de la causa al imputado por el delito de Infracción Art. 263 C.P. en relación Art. 260 C.P. quedando formalmente puesto a disposición de la Justicia.
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