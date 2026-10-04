Mujer trasladada al Hospital de Chacabuco

Esta mañana.
Una mujer fue trasladada desde una vivienda de un barrio al Hospital de Chacabuco esta mañana.
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Al parecer, presentó una lesión en un dedo que se habría producido ella misma. Intervino la Policía de Chacbuxo y se determinó que la mujer, de 23 años, estaba en los registros de búsquedas de personas activas desde 2024 en la provincia de Córdoba. Es oriunda de Villa María. Los menores a su cargo fueron tomados en guarda por el Servicio Local de Protección de los Derechos del Niño.
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