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domingo, 4 de octubre de 2026

Mujer trasladada al Hospital de Chacabuco

 

Esta mañana.

Una mujer fue trasladada desde una vivienda de un barrio al Hospital de Chacabuco esta mañana.



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Al parecer, presentó una lesión en un dedo que se habría producido ella misma. Intervino la Policía de Chacbuxo y se determinó que la mujer, de 23 años, estaba en los registros de búsquedas de personas activas desde 2024 en la provincia de Córdoba. Es oriunda de Villa María. Los menores a su cargo fueron tomados en guarda por el Servicio Local de Protección de los Derechos del Niño.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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