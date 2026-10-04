Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

domingo, 4 de octubre de 2026

Tenía más sonido que auto y otras infracciones detectadas en Chacabuco

 


Controles.

Uno de los rodados controlados por el personal de Tránsito en la madrugada de Chacabuco contaba con un enorme equipo de sonido. Se sancionó al dueño por emitir música alta.



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Operativo dinámico en distintos puntos de la ciudad de la Subsecretaría de Tránsito: se retuvieron siete motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y por falta de casco. Tres de ellas circulaban sin luces ni chapa patente, y una presentaba escape libre (cortado) y test de alcoholemia positivo para su conductor. Asimismo, se retuvieron dos automóviles por circular sin chapa patente y con la música a alto volumen, y un automóvil adicional por transitar sin licencia de conducir, seguro obligatorio ni chapa patente.

Por otra parte, se labraron 29 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía y tres actas por girar a la izquierda. Los móviles permanecieron apostados sobre la Ruta 7, en el km 203 (Los Tubos) y en el km 204 (entre Moreno y Alberdi).


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


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