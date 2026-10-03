Estos artistas pintaron el mural del Indio Solari en Chacabuco

Se inaugura este domingo.
A horas de la inauguración, se conocieron todos los nombres de los artistas que participaron en la elaboración del mural gigante del Indio Solari de la plazoleta Necochea.
Volver a Chacabuquero.
La idea fue de Claudio Stefanini y Gonzalo Rosales. Los acompañaron pintando los distintos motivos: Melina Lemos, Tania Zirr, Gustavo Triberti, Luis Carboni, Felipe Castro, Alejandro Madeiro, Julio Reyes y Guido Moro. La inauguración será este domingo a las 14.00.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Vehículos retenidos por distintos motivos en Chacabuco
- Motociclista gravemente lesionado en Chacabuco
- Comunicado: "El reclamo y la lucha de ATE lograron un avance salarial significativo"
- La UCR Naiconal presentará un amparo por una ruta que pasa cerca de Chacabuco
- Recuperan un monumento de Chacabuco y algo más
- Borrachos se quedaron de a pie tras dar positivo en los controles de alcoholemia
- Hospital de Chacabuco: Menor con síntomas de meningitis
Todavía se habla de esto:
- Accidente en la Ruta 7 ante Chacabuco
- Choque en el centro de Chacabuco
- Acuerdo en Chacabuco: Bonos y aumento para los municipales
- Quedó a nivel esta intersección de Chacabuco
- Video: Vecino de Chacabuco contó que encontró un intruso en su casa
- Inauguran el mural gigante del Indio Solari en Chacabuco
- Iniciaron un sumario contra la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco
- Accidente fatal en una ruta de Chacabuco
- Una buena noticia para el ex intendente Victor Aiola
- Nota pedida: "Detras de cada calle limpia de Chacabuco hay un reflector"
- Busca a quien chocó su auto en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario