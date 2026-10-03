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sábado, 3 de octubre de 2026

Estos artistas pintaron el mural del Indio Solari en Chacabuco

mural al indio solari de Chacabuco

Se inaugura este domingo.

A horas de la inauguración, se conocieron todos los nombres de los artistas que participaron en la elaboración del mural gigante del Indio Solari de la plazoleta Necochea.



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La idea fue de Claudio Stefanini y Gonzalo Rosales. Los acompañaron pintando los distintos motivos: Melina Lemos, Tania Zirr, Gustavo Triberti, Luis Carboni, Felipe Castro, Alejandro Madeiro, Julio Reyes y Guido Moro.   La inauguración será este domingo a las 14.00.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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