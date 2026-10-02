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viernes, 2 de octubre de 2026

Inauguran el mural gigante del Indio Solari en Chacabuco

 


Habrá torta, mate y remeras rockeras.

Ya tiene fecha la inauguración del mural gigante que se pintó en Chacabuco en recuerdo del fallecido cantante de rock Carlos El Indio Solari. 



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Brian Sosa electricidad del automotor
Brian Sosa, Electricidad del Automotor

la obra elaborada por Claudio Stefanini y otros artistas callejeros se presentará oficialmente el domingo en una reunión que comenzará a las 14.00. El mural se encuentra en una pared de la plazoleta Necochea, ubicada en Primera Junta entre Zapiola y Alberdi. Se prometió entregar una torta ricotera, sorteo de remeras y una mateada.

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