Que en paz descanse: Nora
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)
- Nora Haydee Perrone. Falleció a los 81 años. Casa de duelo: Castilla
-
Necrológicas recientes: QEPD
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Accidentada en la zona céntrica de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Habrá una procesión con antorchas en Chacabuco este martes
- La Provincia firmó convenios con Municipios de la zona para distintos proyectos
- Se reabre la paritaria municipal en Chacabuco
- Se sigue ampliando la Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Tras la salida de la Zona Fría, avanza la red de gas en barrios de Chacabuco
- Muchos vecinos citados por el Juzgado de Faltas de Chacabuco
- La Municipalidad pide colaboración a los vecinos
- Doble Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Video: Incidente en un barrio de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario