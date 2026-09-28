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lunes, 28 de septiembre de 2026

Necrológicas de Chacabuco II

  Que en paz descanse: Aldo

 

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 - Aldo Mario Ramírez "Paragüa". Falleció a los 69 años. Casa de duelo: 25 de Mayo 156. Sepelio a las 16.30

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