Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Aldo
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)
- Aldo Mario Ramírez "Paragüa". Falleció a los 69 años. Casa de duelo: 25 de Mayo 156. Sepelio a las 16.30
-
Necrológicas recientes: QEPD
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Muchos vecinos citados por el Juzgado de Faltas de Chacabuco
- La Municipalidad pide colaboración a los vecinos
- Doble Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Video: Incidente en un barrio de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Video: Robaron otra moto en Chacabuco
- Mix: Golía con los molineros - Registro de lluvia - Se viene el sorteo
- Quieren traer a Chacabuco un sistema implementado en un distrito vecino
- Vehículo accidentado en una ruta de Chacabuco
- Fútbol: Suspendieron San Martín de Chacabuco vs Defensores de Salto pero ya se sabe cuando se juega
- Iba haciendo zigzag pero sin la maquina de coser en Chacabuco
- Se amplió la alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Queja por un daño en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario