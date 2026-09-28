Se reabre la paritaria municipal en Chacabuco

Citaron a los sindicatos.
La Municipalidad de Chacabuco citó a los sindicatos que representan a sus empleados para reabrir la paritaria.
Volver a Chacabuquero.
Esto ocurre tras un pedido del sindicato de trabajadores municipales y un paro de la Asociación Trabajadores del Estado. El encuentro de la Comisión de Relaciones Laborales será este viernes por la mañana en la Casa de la Cultura. Cabe recordar que desde agosto hubo dos reuniones que terminaron sin acuerdo entre las partes para implementar un aumento salarial.
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