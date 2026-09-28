Doble Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas para Chacabuco y la zona para las próximas horas.
Volver a Chacabuquero.
Es amarilla, para la tarde y noche de este lunes. Los distritos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto. Hay que tener en cuenta que la probabilidad de lluvia se extiende hasta la mañana del martes. Luego recién se pronostican precipitaciones para el sábado.
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