Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

lunes, 28 de septiembre de 2026

Doble Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona



Para tener en cuenta.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas para Chacabuco y la zona para las próximas horas.



Volver a Chacabuquero.

Ofertas de "El Corte Perfecto" de Chacabuco

Es amarilla, para la tarde y noche de este lunes. Los distritos alcanzados son:  Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto. Hay que tener en cuenta que la probabilidad de lluvia se extiende hasta la mañana del martes. Luego recién se pronostican precipitaciones para el sábado.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


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