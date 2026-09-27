Vehículo accidentado en una ruta de Chacabuco

Hallazgo.
Esta tarde se encontró volcado un auto a la vera de la ruta 191 camino a Salto.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de un auto marca Peugeot. No se encontró a los ocupantes en el lugar. La Policía de Chacabuco estuvo en el lugar. Podrías tratarse de un accidente en medio de la tormenta que afecta a toda la zona.
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