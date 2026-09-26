Otra vez un camión dio la nota en Chacabuco

Detalles.
Se llevó a cabo un operativo de prevención sobre la intersección de Pringles y Alfonsín, complementado con el recorrido de móviles y motos de la Subsecretaría de Tránsito por distintos puntos de la ciudad de Chacabuco.
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Durante el procedimiento se labraron 16 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía, una por estacionar un camión en una zona no permitida, una por estacionar en doble fila y dos por hacerlo entre discos prohibidos. Asimismo, se retuvo una motocicleta por circular sin casco ni documentación reglamentaria, y se retuvieron 6 licencias de conducir por falta de casco y de seguro obligatorio.
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