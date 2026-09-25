Accidente en un cruce de Chacabuco

Para analizar.
Este mediodía se registró un accidente de tránsito en una intersección de calles de Chacabuco donde suelen darse este tipo de eventos.
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Participaron una camioneta y una bicicleta. una mujer que iba en el rodado de menor porte fue trasladar hospital en ambulancia. De requirió la presencia de la policía científica.
Ocurrió en La Plata y Primera Junta. en este cruce ya hubo varios choques entre vehículos principalmente en los horarios de entrada y salida de los establecimientos educativos. Tal vez el municipio pueda analizar alguna solución para esta problemática que se reitera periódicamente.
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