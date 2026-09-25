Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

viernes, 25 de septiembre de 2026

Accidente en un cruce de Chacabuco

 


Para analizar.

Este mediodía se registró un accidente de tránsito en una intersección de calles de Chacabuco donde suelen darse este tipo de eventos.



Volver a Chacabuquero.

Brian Sosa, Electricidad del Automotor

Participaron una camioneta y una bicicleta. una mujer que iba en el rodado de menor porte fue trasladar hospital en ambulancia. De requirió la presencia de la policía científica. 

Ocurrió en La Plata y Primera Junta. en este cruce ya hubo varios choques entre vehículos principalmente en los horarios de entrada y salida de los establecimientos educativos. Tal vez el municipio pueda analizar alguna solución para esta problemática que se reitera periódicamente. 

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