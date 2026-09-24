Comerciantes de Chacabuco en alerta por algo que ocurrió en un negocio

Atención.
Un grupo de comerciantes de Chacabuco está en alerta por lo que le ocurrió a uno de dus integrantes.
Volver a Chacabuquero.
Una mujer se llevó mercadería de una despensa sosteniendo que había transferido el costo y hasta mostró un comprobante en la pantalla de su celular. El vendedor nunca recibió el dinero. Eran alrededor de 70 mil pesos. La novedad sobre la situación fue compartida en un grupo de WhatsApp con foto de la mujer pero hasta el momento no hubo denuncia ante la Policía.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Entregaron lotes de "Chacabuco para Todos II"
- Campaña por un joven de Chacabuco que sufre un problema de salud
- Condenado detenido en Chacabuco
- Bomberos: incendio en Chacabuco
- Desembarca la Primavera pero hay nubes de tormenta en el horizonte de Chacabuco
- La Municipalidad de Chacabuco recuerda que sigue vigente un beneficio para transportistas
- Videos de los daños e incidentes en el acceso a Chacabuco
- La ganadora de la rifa de Aprid Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Lo encontraron en la ciclovía sin nada y otras infracciones en Chacabuco
- Video: Así fue el violento accidente de Chacabuco
- Una persona hospitalizada en Chacabuco tras una violenta situación
Todavía se habla de esto:
- Otro accidente de tránsito con lesionados
- Detenido por privar de la libertad y agredir a un anciano en Chacabuco
- Más datos: Asistieron a una persona que corría herida por Chacabuco
- Violento choque con lesionados en Chacabuco
- Novedad en el manejo de la información de las emergencias en Chacabuco
- Choque con una persona hospitalizada en Chacabuco
- Detenidos por "sex torsión" cerca de Chacabuco
- Incidentes en un barrio de Chacabuco en varias oportunidades
- Policiales: Joven trasladada a la Comisaría - Daños - Sancionados
No hay comentarios:
Publicar un comentario