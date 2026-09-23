Novedad en el manejo de la información de las emergencias en Chacabuco

Multiagencia.
Este mediodía se presentó la puesta en marcha del programa Multiagencia en Chacabuco.
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De ahora en más todas las situaciones de emergencias que sea denunciadas por los vecinos serán procesadas por el Centro de Monitoreo y luego puestas en conocimiento del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Esto permitirá que sin importar si una situación se comunica a la Comisaría, al Hospital o a Defensa Civil, todos los datos se centralizarán. De esta manera el Municipio y el Gobierno provincial tendrán acceso a estadísticas directas pero también podrán controlar si los patrulleros o las ambulancias fueron a los lugares donde pidieron su presencia, así como el gasto de combustible de cada vehículo. A su vez, la resolución de cada problemática denunciada también será puesta por escrito y procesada. Esto quiere decir que si hay un robo, el policía que hable con las víctimas deberá comunicar los datos del hecho e certificar que se le informó a esa misma personas los pasos a seguir. Si hay una emergencia médica se deberá consignar si el paciente fue trasladado o no al Hospital.
Por otro lado, el intendente Rubén Darío Golía informó que en los últimos meses la cantidad de delitos denunciados en Chacabuco ronda los 23.
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