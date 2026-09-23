Incidentes en un barrio de Chacabuco en varias oportunidades

Madrugada agitada.
La madrugada estuvo agitada en un barrio de Chacabuco. La Policía fue convocada en varias oportunidades por incidentes.
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Se trató de un problema familiar. En un primer término, un vecino de 48 años acusó a su hijo de 14 años de agredirlo y dañar un ventana de la casa. Posteriormente hubo tres alertas más en el mismo lugar. En uno de ellos el adolescente estaba acompañado por dos laderos. La última vez, cuando ya había amanecido, la Policía pidió que una ambulancia del Hospital concurriera al lugar. Ocurrió en el barrio Alcira de la Peña.
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