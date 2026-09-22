Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Antonia
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- Antonia Ascensión Petruchelli vda de Morra "Tona". Falleció a los 90 años. Casa de duelo: Aristóbulo Del Valle 234 Sepelio a las 9.00
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