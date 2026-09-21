Carmen de Areco festeja su aniversario

A pocos kilómetros de Chacabuco.
Carmen de Areco festeja su 214° aniversario con desfile y números musicales.
Volver a Chacabuquero.
|"El Corte Perfecto"
El evento en esta ciudad vecina de Chacabuco se llevará a cabo este sábado desde las 11.00. Habrá un acto protocolar, desfile de instituciones, desfile criollo, una jineteada, y una feria puestos de artesanías y patio gastronómico.
Sobre el escenario se presentarán distintos números artísticos entre los que se destacan: JuanRa y la Síncopa, Laguna, Mucho Bardo, La Bonita, Pary 100, y Yamana. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Carmen de Areco.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Accidente en el centro de Chacabuco
- Junín suma oferta gastronómica a la ruta 7
- Un sindicato realizará un paro en la Municipalidad de Chacabuco
- Una problemática de Chacabuco que resurge ante emergencias
- "El Festival del Libro y la lectura de Chacabuco superó las expectativas"
- Registro de lluvias y como arranca la Primavera en Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Se quedaron sin moto por el vino
Todavía se habla de esto:
- Ratero concretó un golpe en un comercio de Chacabuco
- Secuestraron una camioneta en el ingreso a Chacabuco
- Registro de lluvia y la alerta que se viene para Chacabuco
- Motociclista arrollado en Chacabuco
- Rechazaron una demanda millonaria de un vecino de Chacabuco que denunció un robo
- Retuvieron vehículos por alcoholemia positiva y otras faltas en Chacabuco
- Ex novio celoso produjo daños en Chacabuco
- Elevaron el nivel de alerta meteorológica para Chacabuco y la zona
No hay comentarios:
Publicar un comentario