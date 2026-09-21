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lunes, 21 de septiembre de 2026

Carmen de Areco festeja su aniversario

 


A pocos kilómetros de Chacabuco.

Carmen de Areco festeja su 214° aniversario con desfile y números musicales.



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El corte perfecto cerdo pollo
"El Corte Perfecto"

El evento en esta ciudad vecina de Chacabuco se llevará a cabo este sábado desde las 11.00. Habrá un acto protocolar, desfile de instituciones, desfile criollo, una jineteada, y una feria puestos de artesanías y patio gastronómico.

Sobre el escenario se presentarán distintos números artísticos entre los que se destacan: JuanRa y la Síncopa, Laguna, Mucho Bardo, La Bonita, Pary 100, y Yamana. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Carmen de Areco.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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