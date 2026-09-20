Registro de lluvia y la alerta que se viene para Chacabuco

Y la zona.
El mal tiempo que afecta a Chacabuco este domingo comenzó con intensas descargas eléctricas en forma de rayos. Dos horas después se conocen los primeros datos del registro se lluvias.
Volver a Chacabuquero.
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Hasta las 15.20 habían caído en la ciudad 3.3 milímetros de agua. El pronóstico indica tormentas por la tarde y lluvias por la noche.
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El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por vientos fuertes desde las 00.00 del lunes hasta las 18.00 del mismo día. Los distritos de la zona alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto. No hay anuncios de lluvia. Luego la temperatura mínima puede bajar.
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