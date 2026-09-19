Un detenido tras un violento episodio en Chacabuco

Madrugada.
Un vecino de 25 años fue detenido por la policía esta madrugada tras protagonizar un violento episodio en Chacabuco.
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|"El Corte Perfecto"
Participó en una pelea que produjo daños en el interior de un maxikiosco. Además, se le imputó un cargo por desobediencia dado que en el comercio estaba la ex pareja a la cual no se puede acercar por disposición de la Justicia. Ocurrió en inmediaciones de la plaza 5 de Agosto.
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