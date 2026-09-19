Accidente en la ruta 7 cerca de Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana la Policía pidió que una ambulancia concurriera a la ruta 7 por un accidente.
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|De Tramas, cosplay y disfraces
La alerta fue por un motociclista caído de la moto. Ocurrió en inmediaciones del kilómetro 191. De dio como referencia, la bajada de "El Juncal".
Tránsito. Personal de la Subsecretaría de Transito llevó a cabo un operativo de prevención y control de alcoholemia en las intersecciones de la Av. Saavedra y Pueyrredón, y Sargento Cabral y Olavarría. Asimismo, se realizaron recorridos de móviles y motos por distintos puntos de la ciudad de Chacabuco. Como resultado, se retuvieron seis automóviles y seis licencias de conducir por alcoholemia positiva, además de una motocicleta cuyo conductor también dio positivo. Por otra parte, se secuestraron cinco motocicletas por falta de documentación reglamentaria y casco, y se retuvieron dos licencias de conducir adicionales por circular sin seguro obligatorio y sin casco.
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