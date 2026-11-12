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jueves, 12 de noviembre de 2026

Choque en el centro de Chacabuco

 


Esta tarde.

esta tarde se registró un accidente de tránsito en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco. 



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dos almas pizzas de Chacabuco
Dos Almas, pizzas listas para cocinar

participaron dos motos 110, una marca Gilera y la otra, Corven. El conductor de uno de los rodados fue trasladado al hospital a la ambulancia. Según el vecino que manejaba el otro vehículo, él circulaba por la calle 25 de mayo e impactó con la parte restante en la avenida Saavedra, mano descendente. 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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