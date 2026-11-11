Templo completo en Chacabuco por el Papa

Misa.
Muchos fieles de Chacabuco eligieron seguir en comunidad la transmisión de la misa del Papa León XIV en Luján desde la parroquia San Isidro Labrador. No pudieron viajar a la basílica por distintos motivos pero aportaron su fe desde el templo ubicado en el centro de la ciudad. Ante el altar se montó una pantalla gigante.
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