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martes, 10 de noviembre de 2026

Policiales de Chacabuco: Salieron sin lo más importante - Violencia - Y algo más

 


Breves.

Tránsito. La Subsecretaría de Tránsito informó que durante las últimas horas en Chacabuco fueron retenidos: dos automóviles por circular sin licencias de conducir; dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria falta de casco y chapa patente; dos licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco (sigue).



Volver a Chacabuquero.

El corte perfecto carnes de cerdo y pollo en Chacabuco
El Corte Perfecto de Chacabuco

Se labraron: un acta de infracción por estacionar sobre la ciclovía; dos actas de infracción por girar a la izquierda.

Violencia. La Policía fue convocada esta mañana por un caso de violencia en el barrio Crucero General Belgrano en el que habría resultado agredida una persona de sexo masculino (sigue).

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Dos Almas, pizzas listas para cocinar

Ruta. Alrededor de las 2.00 hubo una alerta por el despiste de un rodado en inmediaciones de Curva o rotonda del Sol de la ruta 7. La Policía fue enviada al lugar.

Jesús más que un amigo. Del 20 al 22 de noviembre en el sum del Sindicato de choferes de camiones de Chacabuco


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278




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