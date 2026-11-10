Policiales de Chacabuco: Salieron sin lo más importante - Violencia - Y algo más

Breves.
Tránsito. La Subsecretaría de Tránsito informó que durante las últimas horas en Chacabuco fueron retenidos: dos automóviles por circular sin licencias de conducir; dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria falta de casco y chapa patente; dos licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco (sigue).
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Se labraron: un acta de infracción por estacionar sobre la ciclovía; dos actas de infracción por girar a la izquierda.
Violencia. La Policía fue convocada esta mañana por un caso de violencia en el barrio Crucero General Belgrano en el que habría resultado agredida una persona de sexo masculino (sigue).
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Ruta. Alrededor de las 2.00 hubo una alerta por el despiste de un rodado en inmediaciones de Curva o rotonda del Sol de la ruta 7. La Policía fue enviada al lugar.
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