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lunes, 9 de noviembre de 2026

Llega corriendo a Chacabuco un atleta que arrancó en el Aconcagua

 


Como Forrest Gump.

Se espera que en la próximas horas llegue a Chacabuco un atleta que está desarrollando un desafío en clave solidaria.



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Busca unir el cerro Aconcagua, donde comenzó a correr, con el Obelisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se llama Facundo Pomponio y mientras avanza pide donaciones para una asociación llamada "Pata Pila" que lucha contra la desnutrición infantil y la vulnerabilidad social. La causa se llama "Arg 1300" en alusión a los kilómetros que se debe cubrir a pie. Pomponio recorre alrededor de 50 kilómetros diarios. Arribaría a Chacabuco este martes 10 de noviembre de 2026 a las 12.00 y sería recibido por el director de Deportes Jorge Giménez.

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Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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