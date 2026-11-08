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domingo, 8 de noviembre de 2026

Más datos del choque con lesionados en Chacabuco

 


Esta mañana.

Esta mañana se reportó un accidente de tránsito en un barrio de la ciudad de Chacabuco. Con el paso del tiempo se van conociendo más datos.



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Dos almas pizzas listas para cocinar en Chacabuco
Dos Almas, pizzas listas para cocinar

Participaron una camioneta Toyota Hilux y una moto Zanella 110. Fueron trasladados al Hospital en ambulancia una persona de sexo masculino y una niña que iban en el rodado de menor porte. Más datos: El masculino sería de apellido Fadel y tendría 42 años. La camioneta pertenece a la Cooperativa Eléctrica. El conductor es de apellido Vespasiano de 55 años. Ocurrió en Moreno y Bonini.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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