Más datos del choque con lesionados en Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana se reportó un accidente de tránsito en un barrio de la ciudad de Chacabuco. Con el paso del tiempo se van conociendo más datos.
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Participaron una camioneta Toyota Hilux y una moto Zanella 110. Fueron trasladados al Hospital en ambulancia una persona de sexo masculino y una niña que iban en el rodado de menor porte. Más datos: El masculino sería de apellido Fadel y tendría 42 años. La camioneta pertenece a la Cooperativa Eléctrica. El conductor es de apellido Vespasiano de 55 años. Ocurrió en Moreno y Bonini.
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