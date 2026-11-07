Muchos vehículos retenidos por un clásico de los fines de semana de Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco informó el resultado de los operativos realizados durante la madrugada.
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Se llevó a cabo un operativo dinámico en distintos puntos de la ciudad, donde se labraron dos actas de infracción: una por girar a la izquierda y otra por girar en U. Además, se retuvo una motocicleta conducida por un menor de edad, la cual carecía de documentación reglamentaria, luces y chapa patente.
Luego, se realizó un operativo estático en la intersección de las calles Alberdi y Sargento Cabral, donde se retuvieron cinco automóviles y las licencias de conducir de sus titulares, por circular en estado de alcoholemia positiva.
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