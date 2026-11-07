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sábado, 7 de noviembre de 2026

Muchos vehículos retenidos por un clásico de los fines de semana de Chacabuco

 


Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco informó el resultado de los operativos realizados durante la madrugada.



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Se llevó a cabo un operativo dinámico en distintos puntos de la ciudad, donde se labraron dos actas de infracción: una por girar a la izquierda y otra por girar en U. Además, se retuvo una motocicleta conducida por un menor de edad, la cual carecía de documentación reglamentaria, luces y chapa patente.

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Luego, se realizó un operativo estático en la intersección de las calles Alberdi y Sargento Cabral, donde se retuvieron cinco automóviles y las licencias de conducir de sus titulares, por circular en estado de alcoholemia positiva.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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