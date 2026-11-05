Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

jueves, 5 de noviembre de 2026

Alertan sobre una posible estafa apelando a una oferta laboral en la zona

 


Para tener en cuenta.

Una Municipalidad de la zona emitió un alerta por posible estada ante una oferta de trabajo que recorre las redes sociales.



Volver a Chacabuquero.

El falso aviso

"Se advierte a los vecinos sobre la circulación de un flyer que anuncia una supuesta reapertura de una fábrica de calzado en el Parque Industrial de Chivilcoy y solicita el envío de currículums por WhatsApp para cubrir puestos laborales", publicó la Municipalidad de Chivilcoy 

"Se recomienda no enviar datos personales, documentación ni información sensible, y no realizar transferencias de dinero ni pagos por supuestos trámites de ingreso -agregó-. Se solicita a la comunidad verificar la autenticidad de este tipo de convocatorias a través de canales oficiales antes de compartir información o establecer contacto. Ante la duda, no brindar datos personales ni avanzar con la comunicación".


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- "Me quejé y no solucionaron este problema"

- Hubo allanamientos en Chacabuco

- Anunciaron la continuación de una obra de Chacabuco muy reclamada

- "Busco a mí hermano en Chacabuco"

- Este fin de semana se lleva a cabo la Fiesta del Juguete Artesanal de Rawson

- En la Estación de colectivos de Chacabuco funciona una sola boletería

- Incidentes en una vivienda de Chacabuco

- "Es una vergüenza lo que pasa en el Instituto de Chacabuco"

- Escala el conflicto en el Instituto de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Terminaron en el depósito de Chacabuco 

- Incendio en una vivienda de Chacabuco

- Programa para albergar a menores de Chacabuco separados de sus familias

- Golía entregó anteojos y encabezó festejos 

- Decenas de vecinos de Chacabuco viajan juntos a ver al Papa León XIV

- Chacabuco se queda sin tren de pasajeros

- Nueva jornada de protesta en el Instituto de Chacabuco

- Necrológica I

- Jóvenes libertarios de Chacabuco lanzaron una campaña

- Un demorado en la noche de Chacabuco

- Video: Protesta en un instituto docente de Chacabuco







on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)