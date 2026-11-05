Alertan sobre una posible estafa apelando a una oferta laboral en la zona

Para tener en cuenta.
Una Municipalidad de la zona emitió un alerta por posible estada ante una oferta de trabajo que recorre las redes sociales.
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|El falso aviso
"Se advierte a los vecinos sobre la circulación de un flyer que anuncia una supuesta reapertura de una fábrica de calzado en el Parque Industrial de Chivilcoy y solicita el envío de currículums por WhatsApp para cubrir puestos laborales", publicó la Municipalidad de Chivilcoy
"Se recomienda no enviar datos personales, documentación ni información sensible, y no realizar transferencias de dinero ni pagos por supuestos trámites de ingreso -agregó-. Se solicita a la comunidad verificar la autenticidad de este tipo de convocatorias a través de canales oficiales antes de compartir información o establecer contacto. Ante la duda, no brindar datos personales ni avanzar con la comunicación".
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