Programa para albergar a menores de Chacabuco separados de sus familias

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La Municipalidad de Chacabuco lanzó un programa llamado Familias Solidarias para abrir los hogares a niños y adolescentes que han sido separados de sus familiares por vulneración de derechos.
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El objetivo principal es "brindarles un entorno afectivo, protector y estable, evitando la institucionalización (el ingreso a hogares colectivos) mientras la justicia y los organismos oficiales resuelven la situación familiar o judicial del menor"
Aspectos Clave del Programa
· No es adopción: Se trata de un cuidado estrictamente transitorio y voluntario. El fin del acogimiento es el regreso del niño con su familia de origen o la búsqueda de una alternativa definitiva acorde a su interés superior
Temporalidad: El niño permanece en el hogar por periodos variables (días, meses o un año como límite legal máximo) según cada caso
Acompañamiento profesional: Las familias no están solas; reciben capacitación previa, evaluación y asistencia continua de un equipo técnico y profesional (psicólogos, trabajadores sociales) durante todo el proceso
El Servicio Social, convoca a familias interesadas a formar parte del programa los esperamos en forma presencial en calle Alberdi 217 en Chacabuco
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