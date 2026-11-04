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miércoles, 4 de noviembre de 2026

Programa para albergar a menores de Chacabuco separados de sus familias

 


Detalles.

La Municipalidad de Chacabuco lanzó un programa llamado Familias Solidarias para abrir los hogares a niños y adolescentes que han sido separados de sus familiares por vulneración de derechos.



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Dos almas pizzas listas para cocinar Chacabuco
Dos Almas, pizzas listas para cocinar

El objetivo principal es "brindarles un entorno afectivo, protector y estable, evitando la institucionalización (el ingreso a hogares colectivos) mientras la justicia y los organismos oficiales resuelven la situación familiar o judicial del menor"

Aspectos Clave del Programa

· No es adopción: Se trata de un cuidado estrictamente transitorio y voluntario. El fin del acogimiento es el regreso del niño con su familia de origen o la búsqueda de una alternativa definitiva acorde a su interés superior

Temporalidad: El niño permanece en el hogar por periodos variables (días, meses o un año como límite legal máximo) según cada caso

Acompañamiento profesional: Las familias no están solas; reciben capacitación previa, evaluación y asistencia continua de un equipo técnico y profesional (psicólogos, trabajadores sociales) durante todo el proceso

El Servicio Social, convoca a familias interesadas a formar parte del programa los esperamos en forma presencial en calle Alberdi 217 en Chacabuco


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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