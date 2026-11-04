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miércoles, 4 de noviembre de 2026

Chacabuco se queda sin tren de pasajeros

 

Para tener en cuenta.

La mayor parte de la próxima demanda no circulará el tren de pasajeros que a Chacabuco y sus localidades con Buenos Aires.



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Dos almas pizzas listas para cocinar Chacabuco
Dos Almas, pizzas listas para cocinar

Es por la visita del Papa León XIV. El último Servicio a Retiro se podrá tomar el domingo 8 de noviembre por la madrugada. La formación recién regresará el jueves por la tarde. O sea,si alguien quería ir a la zona metropolitana en este medio más económico, no podrá hacerlo. Al parecer, Trenes Argentinos piensa reforzar las frecuencias de los servicios urbanos y dejar de lado los de larga distancia.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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