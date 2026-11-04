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miércoles, 4 de noviembre de 2026

Escala el conflicto en el Instituto de Chacabuco

 


Hubo asamblea de alimentos.

El conflicto en el Instituto de formación docente 131 sigue activo en Chacabuco.

Volver a Chacabuquero.

Esta noche los alumnos se volvieron a manifestar contra el cierre del profesorado de Ciencias Políticas.Se pegarle carteles en la puerta principal del Edificio de Zapiola y Entre Ríos.También se llevó a cabo una asamblea para que los estudiantes se pidieran expresar.Se decidió continuar con el reclañm

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Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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