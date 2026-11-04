Escala el conflicto en el Instituto de Chacabuco

Hubo asamblea de alimentos.
El conflicto en el Instituto de formación docente 131 sigue activo en Chacabuco.Volver a Chacabuquero.
Esta noche los alumnos se volvieron a manifestar contra el cierre del profesorado de Ciencias Políticas.Se pegarle carteles en la puerta principal del Edificio de Zapiola y Entre Ríos.También se llevó a cabo una asamblea para que los estudiantes se pidieran expresar.Se decidió continuar con el reclañm
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