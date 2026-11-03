Más datos del choque que terminó con un lesionado en Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
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Participaron en el mismo un auto Peugeot y una moto tipo Dax. Una persona de sexo masculino que iba en el rodado de menor porte fue trasladada al Hospital. Sería de apellido Astudillo. En cuanto al auto, la conductora sería de apellido Mansilla. Ocurrió en la intersección de las calles Liniers e Italia.
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