Quiebra de una empresa de Chacabuco

Edicto.
El Juzgado Civil y Comercial Nº 1 del D. Jud. de Junín - Bs. As. a cargo del Dr. Fernando Castro Mitarotonda Sec. Única, hace saber por cinco días que el 26 de junio de 2026 se ha decretado la quiebra de GOBAS S.A. CUIT 3055832616-2 con domicilio en Av. Elguea Román Nº 841 de la localidad y partido de Chacabuco, provincia de Buenos Aires.
Volver a Chacabuquero.
|Dos Almas, pizzas listas para cocinar
Se fija la fecha del día 08 de diciembre de 2026 como límite para que los acreedores presenten los pedidos de verificación al Síndico (Art. 200 LCQ). Teniendo en consideración que el art. 6 de la Resolución Nº 480/2020 de la SCJBA autoriza el uso de las herramientas tecnológicas para la realización a distancia de actos procesales que de otra forma pudieran verse impedidos, se denuncia la casilla de correo electrónico de la sindicatura notificacionesjudiciales2323@gmail.com, al cual los pretensos acreedores enviarán sus pedidos de verificación, adjuntando en formato PDF copia de la documentación fundante del pedido y constancia del depósito del arancel.
Además, todos los acreedores insinuantes deberán indicar en la solicitud de verificación: a) casilla de e-mail, b) teléfono de contacto, y c) denunciar el domicilio real y constituir domicilio procesal.Asimismo, se informa el CBU 0720141388000040149318 Cuenta Única Nro. 141-401493/1 Banco Santander Río S.A. Sucursal 141 - Junín, a los fines de que los acreedores insinuantes depositen el importe correspondiente al arancel (Arts. 32 y cc. de la ley 24.522).
Una vez formuladas las solicitudes de verificación por parte de los acreedores, a los fines dispuestos por el art. 34 de la ley 24522, deberá la sindicatura cargar dichas solicitudes en una plataforma digital, haciéndose saber que el link de acceso para los acreedores es: https://drive.google.com/drive/folders/16vgHOQ1Ev4cZNgKKA4Boz1IWzr773ZX7?usp=sharing. El informe de la sindicatura se realizará en base a dichas piezas, sin perjuicio de lo cual los acreedores deberán exhibir los originales ante el primer requerimiento de la sindicatura o del Juzgado.
Además, se fija la fecha del día 23 de diciembre de 2026 como límite a las impugnaciones ante el Síndico. La fecha de presentación del informe individual es el 25 de febrero de 2027 y del informe general es el 13 de abril de 2027.
Se hacen saber los datos de la sindicatura designada: Cra. Cintia Schinetti, Veinte de Septiembre Nº 68 de Junín, domicilio electrónico 2726391192@cce.notificaciones, cuyo horario de atención es de lunes a viernes de 08 a 13 hs., previa coordinación.
Prohíbase a los terceros hacer pagos a la fallida, los que serán ineficaces. Ordenar a la fallida y a terceros que entreguen al Síndico todos los bienes y documentación de aquel, bajo las penas y responsabilidades de ley. Intimar a la deudora para que entregue al Síndico dentro de las 24 horas toda la documentación relacionada con su contabilidad que no hubiere sido ya puesta a disposición del Juzgado.
Autos: “Gobas S.A. s. Quiebra (Pequeña) Expte Nº JU-5325-2026.S". Junín, ...octubre de 2026. Certifico: Que el presente edicto se ha ordenado publicar por cinco días en el Boletín Judicial y en el Diario “De Hoy” de Chacabuco, en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 89 de la ley 24522 sin necesidad de previo pago y sin perjuicio de asignarse fondos cuando los hubiere si existieran fondos suficientes en autos, de acuerdo a lo dispuesto en el punto XIII de la resolución del 26/06/2026. Junín, ...octubre de 2026.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: Oscar Marciano Calvo.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Cayó granizo en el inicio del día en Chacabuco
- Cayó granizo en el inicio del día en Chacabuco
- Le robaron a un ex funcionario y algo más en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- La semana comienza con una nueva alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Una máquina aplastó sus genitales en Chacabuco
- Un youtuber realizó un video sobre la tragedia que enlutó a Chacabuco
- El conductor de esta moto hizo algo muy peligroso
- Robo en un barrio de Chacabuco
- Se extendió la alerta Meteorológica por tormentas para Chacabuco y la zona
No hay comentarios:
Publicar un comentario