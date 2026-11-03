Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

martes, 3 de noviembre de 2026

El ganador del sorteo de Aprid Chacabuco

  

 Afortunado.

Aprid dio a conocer el nombre del ganador del sorteo semanal de su rifa.



Volver a Chacabuquero.




Se llama Ezequiel Fernando Santora. Con el número 014. ganó 70.000 pesos. Sorteó el sábado 24/10/26 por la quiniela de la provincia nocturna. Vendió Ofelia P.

Dos almas pizzas listas para cocinar Chacabuco
Dos Almas, pizzas listas para cocinar

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Más datos del choque que terminó con un lesionado en Chacabuco 

- Necrológicas II

- Necrológica I

- Vecinos, acreedores y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Se mantiene la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona

- Se iba de viaje y se le incendió el vehículo en Chacabuco

- Moto ruidosa retenida en Chacabuco y algo más

Todavía se habla de esto:

- Video: Detenido por un robo en Chacabuco

- Demorado tras incidente que comenzó en una ruta de Chacabuco

- Novedades sobre semaforos averiados en Chacabuco 

- Necrológica II

- Mix: Vecinos citados por la Casa de Tierras - Fiesta del Pollo - Espectáculos en la EAC

- Los ganadores de la rifa de los bomberos de Chacabuco

- Esto compró la Municipalidad de Chacabuco con un préstamo bancario

- Necrológica I

- Quiebra de una empresa de Chacabuco

- Cayó granizo en el inicio del día en Chacabuco

- Cayó granizo en el inicio del día en Chacabuco 

- Le robaron a un ex funcionario y algo más en Chacabuco 






on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)