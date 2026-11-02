Moto ruidosa retenida en Chacabuco y algo más

Detalles. Se agregaron las estadísticas del mes de octubre de 2026 del área de Tránsito.
Personal de la Subsecretaría de Tránsito retuvo una motocicleta por circular con su escape antirreglamentario, sin documentación reglamentaria, falta de luces y chapa patente
Volver a Chacabuquero.
|Dos Almas, pizzas listas para cocinar
Por otro lado, dicha cartera realizó un operativo dinámico en distintos puntos de la ciudad este lunes donde se labraron 2 actas de infracción por circular sin casco. Se labró un acta de infracción por cruzar semáforo en rojo(se retuvo licencia de conducir) dos actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía. Se retuvo una motocicleta por circular sin documentación reglamentaria falta de casco y chapa patente.
Datos. Resumen de estadística de la actividad de la Subsecretaría de Tránsito del mes de octubre de 2026. Infracciones labradas 804. Automóviles retenidos 60 (en estado de alcoholemia positivo, 52) motocicletas retenidas 107. Licencias de conducir retenidas 95. Equinos secuestrados 1
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Video: Detenido por un robo en Chacabuco
- Demorado tras incidente que comenzó en una ruta de Chacabuco
- Novedades sobre semaforos averiados en Chacabuco
- Mix: Vecinos citados por la Casa de Tierras - Fiesta del Pollo - Espectáculos en la EAC
- Los ganadores de la rifa de los bomberos de Chacabuco
- Esto compró la Municipalidad de Chacabuco con un préstamo bancario
- Quiebra de una empresa de Chacabuco
- Cayó granizo en el inicio del día en Chacabuco
- Cayó granizo en el inicio del día en Chacabuco
- Le robaron a un ex funcionario y algo más en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- La semana comienza con una nueva alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Una máquina aplastó sus genitales en Chacabuco
- Un youtuber realizó un video sobre la tragedia que enlutó a Chacabuco
- El conductor de esta moto hizo algo muy peligroso
- Robo en un barrio de Chacabuco
- Se extendió la alerta Meteorológica por tormentas para Chacabuco y la zona
No hay comentarios:
Publicar un comentario