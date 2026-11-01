El conductor de esta moto hizo algo muy peligroso

Madrugada en Chacabuco.
Entre los vehículos que fueron secuestrados por la Municipalidad esta madrugada estuvo una moto sin luces que vino a Chacabuco desde Chivilcoy. Una práctica peligrosa tanto para el conductor como para el resto de los automovilistas si se tiene en cuenta el tránsito en la ruta 30.
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La Subsecretaría de Tránsito informó que se desplegó un operativo de tránsito de modalidad dinámica y estática en diversos puntos estratégicos de la ciudad. Como resultado de los controles, las autoridades secuestraron cinco automóviles y retuvieron las licencias de sus conductores tras registrarse valores positivos en los test de alcoholemia. Asimismo, se incautó un sexto vehículo por circular sin la documentación reglamentaria requerida.
Por otra parte, se procedió a la retención de cinco motocicletas por diversas infracciones, entre las que se destacan la falta de documentación, la ausencia de casco de seguridad y la circulación sin luces. Entre los vehículos menores fiscalizados, cuatro carecían de la correspondiente chapa patente.
Las tareas preventivas y de fiscalización se concentraron en el acceso Juan XXIII y calle 649, sumado a la presencia de un móvil apostado en el kilómetro 203 de la Ruta 7 (sector Los Tubos). El personal de tránsito también se desplegó en el kilómetro 204 de la misma traza nacional, entre Moreno y Alberdi, así como en los sectores de la plaza General Paz, el correo sobre calle Necochea, las inmediaciones de la avenida 5 de Agosto y la calle Belgrano. De forma complementaria, móviles y patrullas motorizadas mantuvieron un patrullaje constante en la zona céntrica y los alrededores de la Plaza San Martín.
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