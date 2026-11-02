Demorado tras incidente que comenzó en una ruta de Chacabuco

Esta tarde.
Un joven fue demorado por la Policía de Chacabuco esta tarde tras una situación ocurrida en la ruta 191.
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Un vecino llamó a la fuerza de seguridad porque vio que el demorado estaba corriendo picadas con una moto Honda Navi que se parecía a la que le habían robado en Chacabuco. Esto derivó en un operativo de búsqueda e identificación que terminó en el barrio La Construcción donde el joven fue aprehendido. El sujeto es clase 2008. Al parecer, la moto fue recuperada.
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