Un youtuber realizó un video sobre la tragedia que enlutó a Chacabuco

Un choque cambió la historia de la aviación civil.
Un creador de contenido de YouTube dedicó un video a contar en poco más de 15 minutos cómo fue la tragedia aérea de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
|Dos Almas, pizzas listas para cocinar
Recientemente se cumplieron 26 años del choque de aviones ocurrido el 22 de octubre de 2026. A pesar del paso del tiempo se mantiene el recuerdo del devastador saldo de víctimas fatales que dejó el siniestro. El video fue publicado en las últimas horas por el canal de Youtube de Leonardo Ventosa, que suele prestar atención a este tipo de eventos históricos. Tiene más de 15 mil suscriptores y algunos de sus trabajos han superado las 100 mil reproducciones.
Video:
En el video sobre la tragedia aérea de Chacabuco se incorporan recreaciones del vuelo de los aviones con animación computada, y también fragmentos de los videos grabados por el noticiero del canal local de televisión, de cadenas de noticias y fotos de diarios de la época que publicaron la noticia. En la reflexión final, el youtuber explica que tras el choque de Chacabuco se implementaron cambios en lo que respecta a los controles de los vuelos de bautismo.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Una máquina aplastó sus genitales en Chacabuco
- El conductor de esta moto hizo algo muy peligroso
- Robo en un barrio de Chacabuco
- Se extendió la alerta Meteorológica por tormentas para Chacabuco y la zona
Todavía se habla de esto:
- Policiales de Chacabuco: Demorado en el centro - Situación violenta en un barrio
- Dos nuevos accidentes de tránsito en Chacabuco
- Una persona resultó lesionada en un accidente en Chacabuco
- Calendario de pagos de jubilaciones, pensiones, asignaciones y desempleo para noviembre en Chacabuco
- Los conductores alcoholizados dieron la nota en Chacabuco
- Robo en la noche de Chacabuco
- Incidentes y disturbios en la noche de Chacabuco
- Cortes programados de emergencia en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario