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sábado, 31 de octubre de 2026

Los conductores alcoholizados dieron la nota en Chacabuco

 


Detalles.

Durante un operativo dinámico desplegado en distintos puntos de la ciudad, se retuvieron 7 automóviles cuyos conductores presentaban un estado de alcoholemia positivo, además de 6 motocicletas por carecer de la documentación reglamentaria y circular sin casco.



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Asimismo, las autoridades labraron un acta de infracción por ruidos molestos debido a música alta y 2 por realizar giros a la izquierda en zonas no permitidas. En otro procedimiento, se confeccionó un acta por circular a contramano, reteniéndose en ese momento la licencia de conducir del infractor. Finalmente, la jornada sumó 15 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía, 5 por circular sin el casco reglamentario y 1 por conducir utilizando el teléfono celular.

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