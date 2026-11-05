Terminaron en el depósito de Chacabuco

Tránsito.
La Subsecretaría de Tránsito informó el resultado de los operativos de control realizados en Chacabuco este miércoles.
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Se retuvieron tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco. Una de las mismas, sin chapa patente. Se labraron 7 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; 6 actas de infracción por circular sin casco; 5 por girar a la izquierda; 2 actas de infracción por circular a contramano (licencias de conducir retenidas) Se labraron 3 actas de infracción por circular utilizando teléfono celular(licencias de conducir retenidas).
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