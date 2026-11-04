Incendio en una vivienda de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un incendio en el interior de una vivienda ubicada en un barrio alejado del centro de Chacabuco.
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La casa está ubicada en Alicia Moreau de Justo y Máximo Gil. Las puertas estaban cerradas con llave. Dos dotaciones de bomberos voluntarios fueron enviadas al lugar. Pudieron contener rápidamente la situación. No se hallaron moradores. La Policía quedó en el lugar para resguardarlo hasta que llegó un familiar del dueño.
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