Jóvenes libertarios de Chacabuco lanzaron una campaña

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La juventud de la Libertad Avanza de Chacabuco lanzó una campaña en las últimas horas.
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La movida tiene por objetivo oponerse a la autorización en la provincia se Buenos Aires para que los intendentes puedan acceder a reelecciones indefinidas. Cabe recordar que durante los tiempos cuando Cambiemos tuvo mayoría en la Legislatura bonaerense esto se había limitado. Los simpatizantes del partido del presidente Javier Milei apuntan contra el gobernador Axel Kicillof por la iniciativa para cambiar la legislación.
"De mantenerse la normativa vigente, el 60 por ciento de los intendentes bonaerenses no estará habilitado para buscar un nuevo mandato en 2027 -expresó la juventud libertaria local en un comunicado publicado en las redes sociales -. Quien impulse un cambio de reglas para eternizarse en el poder, que lo asuma públicamente y que cese con las maniobras contra La Libertad Avanza".
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