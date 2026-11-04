Golía entregó anteojos y encabezó festejos

Actos oficiales.
El Intendente Municipal, Darío Golía, hizo entrega de 257 pares de anteojos a vecinos y vecinas de nuestra ciudad a través del programa “Ver para seguir aprendiendo”, impulsado por la Fundación del Banco Provincia. Las gestiones fueron realizadas a través de la Secretaría de Asuntos Municipales, a cargo de Hugo Moro.
Volver a Chacabuquero.
|Dos Almas, pizzas listas para cocinar
Golía destacó la importancia de estos programas, agradeciendo también a la presidenta de la Fundación BaPro, Micaela Ferraro, quien visitó en reiteradas oportunidades Chacabuco con distintos programas destinados a las infancias y a la comunidad en general. Las jornadas se llevaron a cabo durante lunes y martes en el CIC del barrio Los Pioneros.
Por otro lado, Golía, encabezó este miércoles el acto por los 10 años de la Red de Municipios Cooperativos y Mutuales de la Argentina, del cual Chacabuco fue elegido como sede, tras adherirse en 2024.
El acto contó con la presencia del Dr. Ariel Guarco, Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR); el Lic. Alejandro Juan Russo, Presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) y el Dr. Ricardo Luis López, Presidente de la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud (FAESS).
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Decenas de vecinos de Chacabuco viajan juntos a ver al Papa León XIV
- Chacabuco se queda sin tren de pasajeros
- Nueva jornada de protesta en el Instituto de Chacabuco
- Jóvenes libertarios de Chacabuco lanzaron una campaña
- Un demorado en la noche de Chacabuco
- Video: Protesta en un instituto docente de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Registro de lluvias en Chacabuco y cómo sigue el tiempo
- Policiales de Chacabuco: Demorado en el campo - Más datos: Accidentado en la ciudad
- Golía recibió a los hermanos de Chacabuco que cantarán para el Papa León XIV
- Más datos del choque que terminó con un lesionado en Chacabuco
- El ganador del sorteo de Aprid Chacabuco
- Vecinos, acreedores y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Se mantiene la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona
- Se iba de viaje y se le incendió el vehículo en Chacabuco
- Moto ruidosa retenida en Chacabuco y algo más
No hay comentarios:
Publicar un comentario