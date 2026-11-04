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miércoles, 4 de noviembre de 2026

Decenas de vecinos de Chacabuco viajan juntos a ver al Papa León XIV

 


Horario de la partida.

La comunidad de católica de Chacabuco aportará decenas de fieles a las actividades que encabezará el Papa León XIV en Luján.



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Dos almas pizzas listas para cocinar Chacabuco
Dos Almas, pizzas listas para cocinar

La delegación de las tres parroquias partirá en micros y combis desde el centro de la ciudad en la noche del martes. La idea es llegar a Luján para participar en la vigilia durante la madrugada del miércoles. Hay que tener en cuenta que León XIV llegará a la Basílica a las 9.20, y a las 10.00 encabezará la Santa Misa hasta las 12.00.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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