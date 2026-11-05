Hubo allanamientos en Chacabuco

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Se realizaron allanamientos contra el narcotráfico en Chacabuco. A continuación, los detalles de la investigación, lo que se secuestró y datos de los detenidos.
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La Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Junín, luego de denuncias anónimas tanto a la dependencia policial como a la Secretaria de Seguridad de Chacabuco, inició una investigación por comercio de sustancias estupefacientes en la mencionada ciudad. Recibió distintos lineamientos por parte de la Unidad Funcional Especializada en Estupefacientes a cargo del Dr. Esteban Lopardo, UFI Nro. 11 a cargo del Dr. Pablo Vespaciano y Juzgado de Garantías Nro. 2 a cargo de la Dra. Marisa Muñoz Saggese todos del Departamento Judicial de Junín.-
Dicha pesquisa contó con varios meses de tareas encubiertas, filmaciones y distintos seguimientos donde de los mismos se pudo establecer que dos hombres se encontraban comercializando sustancias prohibidas tanto en sus viviendas particulares como en otras zonas de Chacabuco, logrando advertirse cuando a las viviendas denunciadas concurrían ocasionales compradores de estupefacientes certificando así el delito que se estarían realizando. Teniendo en cuenta la totalidad de las pruebas documentadas el Juzgado Garantías interviniente extendió 2 órdenes de allanamiento en inmuebles ubicados en Larrea entre San Juan y Alvear; y en Corrientes entre Óliden y Junín. Los mismos se hicieron efectivos el miércoles 4 de noviembre, en horas de la tarde-noche, contando con el apoyo de la Policía Comunal de Chacabuco. En los mencionados lugares se procedió a secuestrar los siguientes elementos: varios envoltorios de Clorhidrato de Cocaína preparados en dosis de distintos tamaños listos para la venta al menudeo; envoltorios de marihuana listos para el comercio, plantas de cannabis sativa de distintos tamaños que serian usadas para obtener sustancias para abastecer a los compradores; dinero moneda nacional, teléfonos celulares, 2 balanzas una digital y otra de precisión, varios recortes de nylon usados para fraccionar sustancias estupefacientes y otros elementos de interés para la prosecución de la presente causa judicial.-
De acuerdo a las directivas impartidas por el magistrado interviniente se dispuso la aprehensión por “Infracción Articulo 5º inciso “C” Ley 23.737 de 2 hombres, uno de 39 años de edad identificado como “E.F.M” conocido en el ambiente delictual como “Kike” y el restante de 30 años de edad identificado como “S.G”. Quedaron alojados en una dependencia policial hasta ser trasladados para su posterior declaración indagatoria, luego de la misma el magistrado interviniente dispuso sus inmediatas detenciones.-
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